الدفاع المدني: إنقاذ ثلاثة مواطنين ضلّوا طريقهم في وادي الصليب - كفردبيان

أنقذ عناصر الدفاع المدني ثلاثة مواطنين ضلّوا طريقهم أثناء ممارسة رياضة المشي في وادي الصليب – كفردبيان. وقد نفذت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة عمليات البحث بعد تحديد مكانهم وطريق الوصول إليهم. وتم التأكد من سلامتهم، وتولّت الفرق مرافقتهم إلى نقطة آمنة.