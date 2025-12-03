إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...

إرتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4000 ليرة لبنانية وسعر الغاز 25000 ليرة لبنانية، فيما انخفض سعر المازوت 15000 ليرة لبنانية.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- البنزين 95 أوكتان: مليون و464 ألف ليرة لبنانية

- البنزين 98 أوكتان: مليون و504 ألف ليرة لبنانية

- المازوت: مليون و433 ألف ليرة لبنانية

- الغاز: مليون و109 ألف ليرة لبنانية.