الأمن العام: المرحلة الـ 12من عودة النازحين عبر مركز المصنع غدا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها تنظم عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثانية عشرة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك اعتبارا من فجر يوم غد الخميس، على أن تكون نقطة التجمع في مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت.