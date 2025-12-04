الجيش: تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - العاقورة

ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 4 /12 /2025، ما بين الساعة 8:30 والساعة 14:00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.