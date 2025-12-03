أمن الدولة: توقيف مطلوب بجرائم نصب واحتيال

قامت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة _ مكتب الشوف، بتوقيف اللبناني (ع.ح.)، لقيامه بعمليات نصب واحتيال على مواطنين عن طريق إيهامهم بشراء العملات الرقمية وتأمين قروض ميسرة.



و تبين أيضاً وجود مذكرات عدلية غيابية عدة بحقه.



وأوقف وأودع القضاء المختص.