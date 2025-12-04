الجيش ينفي ما نقله أحد المواقع الإلكترونية الأجنبية بشأن انتماء بعض العسكريين وولائهم

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن أحد المواقع الإلكترونية الأجنبية نقل معلومات بشأن انتماء بعض العسكريين وولائهم لإحدى الجهات.



نفت قيادة الجيش صحة هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، مؤكدة أن جميع عناصرها يملكون عقيدة عسكرية واضحة وثابتة، ويدينون بالولاء الكامل للمؤسسة العسكرية والوطن.



ودعت إلى عدم تناقل الأخبار المشبوهة التي تهدف إلى النيل من سمعة الجيش، "خصوصا خلال المرحلة الحالية الدقيقة التي يشهدها وطننا".