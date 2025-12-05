الجيش يضبط معملًا لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك

في اطار استمرار حملة الجيش لمحاربة الاتجار بالمخدرات وملاحقة مروجيها في مختلف المناطق، نفذت مديرية المخابرات بالتعاون مع الوحدات العملانية المنتشرة بتاريخ 4 /12 /2025 عمليات دهم في بلدة بوداي – بعلبك وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.



واوضحت مديرية التوجيه ان دورية من المديرية أوقفت عند نقطة المصنع الحدودية السوري (ع.ع.) لترويجه عملة مزورة، وضبطت في حوزته مبلغًا ماليًّا مزورًا.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المسؤولة عن تشغيل المعمل.



