ضابطة شتورا تدهم مستودعا مشبوها وتضبط ما يقارب طنًّا من المواد التبغية المهرّبة والمقلّدة

تمكّنت ضابطة شتورا في الجمارك، بعد استقصاءات دقيقة، من تحديد موقع مستودع مشبوه، فقامت قوّة مشتركة من وحدات الضابطة بمداهمته وضبط ما يقارب طنًّا من المواد التبغية المهرَّبة والمقلَّدة.



وتم حجز البضاعة واقتياد صاحبها إلى مركز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص.