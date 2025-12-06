ضبط كمية ضخمة من مرقة الدجاج المهربة والمنتهية الصلاحية

في إطار عمل المديرية العامة للجمارك - ضابطة طرابلس على مكافحة التهريب، ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية - طرابلس كمية ضخمة من مرقة الدجاج المهربة والمنتهية الصلاحية.



وقد بوشر التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.



وتأتي هذه الجهود المستمرة لضمان الأمن الغذائي للمستهلك.