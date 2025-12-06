شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعاتها لمكافحة كل أنواع الجرائم ولا سيّما تلك المُتعلّقة بالاحتيال، أحيل إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بتاريخ 09-09-2025، شكوى ضدّ (ر. ق.) و(ج. ن.) بجرم الاحتيال.وأفادت في بلاغ، بأنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن لعناصر المفرزة وجود شبكة منظّمة تُديرها (ر. ق.) من البرازيل، بهدف الاستيلاء على 4 عقارات تُقدّر قيمتها بحوالى 30 مليون دولار أميركيّ عائدة لوالد مقدّمي الشكوى. وكذلك، اتّضح بنتيجة التحقيق، أنه لم يتمّ دفع ثمن أيّ من هذه العقارات. بالإضافة إلى تزوير وكالات بيع رسميّة، واستبدال وكالتَين مزوّرتَين لاثنتَين منها مكان الأصليّتَين لدى أمانة السجلّ العقاري في بيروت.وبحسب البلاغ، فإنه بنتيجة المُتابعة، بتواريخ 23و28-11-2025، و1-12-2025، تم توقيف كلّ من: "ج. ن." (مواليد عام 1987، لبناني)، "ع. ق." (مواليد عام 1998، لبناني) و"ه. م." (مواليد عام 1962، لبنانيّة) بجرائم احتيال، وتبييض أموال، وتزوير، واستعمال مزوّر.كما تمّ بتاريخ 02-12-2025 توقيف المدعو: ج. س. (مواليد عام 1948، لبناني) للاشتباه بتورّطه مع آخرين في عمليّات تبييض الأموال.وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن المقتضى القانوني أجري بحقّهم، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرّ بحقّ باقي المتورّطين، بناءً على إشارة النيابة العامّة الاستئنافية في بيروت.