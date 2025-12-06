نجاة أحمد البكراوي خرجت من منزلها في جب جنين ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة نجاة أحمد البكراوي (مواليد 2004، فلسطينية التي غادرت بتاريخ 1-12-2025 منزلها في جبّ جنين إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها الاتّصال بفصيلة جبّ جنين في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف 670017-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.