إطلاق نار باتجاه احد المواطنين في المنية...
2025-12-06
إطلاق نار باتجاه احد المواطنين في المنية...
أقدم مجهول على إطلاق النار باتجاه المدعو "ن.ع" في محلة الطريق القديمة بمنطقة المنية من دون أن يصاب بأذى، إلا أن سيارته وهي من طراز "رابيد" تعرضت لإصابة بطلق ناري أمام محله، ما أدى إلى أضرار مادية، قبل ان يلوذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة.
وباشرت الجهات الأمنية المعنية التحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها وتوقيف الفاعل.
