الجيش ينفذ تدابير أمنية واسعة في منطقة الشراونة – بعلبك

أمن وقضاء
2025-12-06 | 14:26
الجيش ينفذ تدابير أمنية واسعة في منطقة الشراونة – بعلبك

نفذ الجيش تدابير أمنية واسعة في منطقة الشراونة - بعلبك في إطار حملة مكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، أوقفت وحدة من الجيش المطلوبين (ح.ج) و(ح.ج) و(م.ز.) لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية، كما ضبطت مع الأخير كمية من المخدرات.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تدابير

أمنية

واسعة

منطقة

الشراونة

بعلبك

