توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
متابعة لقضية الشبكة التي تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد، أوقفت المديرية… pic.twitter.com/PWa7dINjvy
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) December 8, 2025
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
متابعة لقضية الشبكة التي تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد، أوقفت المديرية… pic.twitter.com/PWa7dINjvy