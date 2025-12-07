العثور على جثة مصابة بطعنات سكين في أحد المجمعات السياحية في جونية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّه عُثر على المواطن رامز. خ مواليد العام 1977 من بلدة الشيخ محمد عكار، جثة مصابة بطعنات سكين في أحد المجمعات السياحية في جونية، وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.



وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، نقلها عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي.