مركز تدليك في الدكوانة تحوّل إلى مكان مشبوه.. توقيف 7 فتيات وختمه بالشّمع الأحمر

أمن وقضاء
2025-12-08 | 09:18
مركز تدليك في الدكوانة تحوّل إلى مكان مشبوه.. توقيف 7 فتيات وختمه بالشّمع الأحمر

توافرت معطيات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول حصول أعمال دعارة داخل أحد مراكز التدليك في محلة الدكوانة، حيث يتم استغلال عدد من الفتيات لهذا الغرض.

بتاريخ 20-11-2025، وبنتيجة استقصاءات وتحريات مكثفة أجراها عناصر المكتب، توجهت دورية إلى المكان بمؤازرة قوة من فصيلة الدكوانة، وتمكّنت من القبض على 7 فتيات من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى صاحب المركز والناطور.

وتم ختم المركز بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تدليك

الدكوانة

تحوّل

مشبوه..

توقيف

فتيات

وختمه

بالشّمع

الأحمر

