إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

وقع اشكال عند دوار القناية، مدخل حارة صيدا، بين عدد من الشبان من المنطقة وآخرين كانوا يمرّون في مسيرة سيارات احتفاءً بمرور عام على سقوط نظام بشار الأسد.

وتطوّر الإشكال إلى تلاسن وتضارب بالعصي، مما أدّى إلى تكسير عدد من السيارات في المكان.



وعلى الفور، تدخّلت قوّة من الجيش، حيث عملت على تطويق المنطقة و تعمل على على فضّ الإشكال.