مفرزة استقصاء البقاع توقف 34 شخصا دخلوا البلاد خلسة وتضبط عشرات الدراجات غير القانونية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 27-11-2025، أوقفت دوريات مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي في محلة مشاريع- القاع، 34 شخصا من الجنسية السورية بجرم دخول البلاد خلسة، و3 دراجات آلية من دون أرقام هياكل.



وأفادت بأنه جرى ضبط 62 دراجة آلية من دون تسجيل، فان نوع "سانغ يونغ" وتوك توك.



وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.