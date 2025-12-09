غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمود خالد البطل (مواليد عام 1992، لبناني) الذي غادر بتاريخ 6-12-2025، منزله الكائن في محلة البسطة التحتا، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية العامة من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.