الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة وطى الجوز - كسروان

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدات من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:



- بتاريخي 10 و12 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات.



- بتاريخي 10 و14 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00، في منطقة وطى الجوز - كسروان.



وتتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



لذلك، دعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.