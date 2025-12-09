الأخبار
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة وطى الجوز - كسروان

أمن وقضاء
2025-12-09 | 08:15
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة وطى الجوز - كسروان

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدات من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

- بتاريخي 10 و12 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات.

- بتاريخي 10 و14 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00، في منطقة وطى الجوز - كسروان.

وتتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

لذلك، دعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

تمارين تدريبية

حقل مزرعة حنوش

حامات

وطى الجوز

كسروان

