الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة وطى الجوز - كسروان
أمن وقضاء
2025-12-09 | 08:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة وطى الجوز - كسروان
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدات من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:
- بتاريخي 10 و12 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات.
- بتاريخي 10 و14 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00، في منطقة وطى الجوز - كسروان.
وتتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
لذلك، دعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
تمارين تدريبية
حقل مزرعة حنوش
حامات
وطى الجوز
كسروان
التالي
شعبة المعلومات أوقفت مشتبهًا به نفّذ مع شريكته عمليات سرقة احتيالية من محال لبيع الكحول
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-21
إجراء تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة الكنيسة – كفرقوق
أمن وقضاء
2025-10-21
إجراء تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة الكنيسة – كفرقوق
0
أخبار لبنان
2025-12-04
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
أخبار لبنان
2025-12-04
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
0
أخبار لبنان
2025-12-01
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات
أخبار لبنان
2025-12-01
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات
0
أمن وقضاء
2025-11-09
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات وجرد العاقورة وحدث بعلبك
أمن وقضاء
2025-11-09
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات وجرد العاقورة وحدث بعلبك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:08
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف سارقا وتُحبط نشاط مشتبه بهما بعمليات سرقة في المعاملتين
أمن وقضاء
10:08
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف سارقا وتُحبط نشاط مشتبه بهما بعمليات سرقة في المعاملتين
0
أمن وقضاء
08:23
جمارك الشمال ضبطت كمية كبيرة من الدخان المهرب والعدس المهرب
أمن وقضاء
08:23
جمارك الشمال ضبطت كمية كبيرة من الدخان المهرب والعدس المهرب
0
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
0
أمن وقضاء
06:09
مفرزة استقصاء البقاع توقف 34 شخصا دخلوا البلاد خلسة وتضبط عشرات الدراجات غير القانونية
أمن وقضاء
06:09
مفرزة استقصاء البقاع توقف 34 شخصا دخلوا البلاد خلسة وتضبط عشرات الدراجات غير القانونية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-21
"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-21
"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس
0
أمن وقضاء
2025-10-15
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
2025-10-15
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
0
حال الطقس
2025-12-06
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-12-06
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
0
أخبار لبنان
03:00
الرئيس عون عرض مع شقير الأوضاع الأمنية
أخبار لبنان
03:00
الرئيس عون عرض مع شقير الأوضاع الأمنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:15
زيلينسكي يلتقي البابا لاون الرابع عشر تمهيدًا لطرح مقترحات لإنهاء الحرب
أخبار دولية
06:15
زيلينسكي يلتقي البابا لاون الرابع عشر تمهيدًا لطرح مقترحات لإنهاء الحرب
0
أخبار لبنان
05:25
مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)
أخبار لبنان
05:25
مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:01
حمادة: نوافق على السلوك الديبلوماسي للحكومة لتحقيق هدف تحرير الأرض
أخبار لبنان
05:01
حمادة: نوافق على السلوك الديبلوماسي للحكومة لتحقيق هدف تحرير الأرض
0
أخبار لبنان
04:47
سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء
أخبار لبنان
04:47
سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء
0
أخبار لبنان
03:58
في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل
أخبار لبنان
03:58
في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
0
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
2
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
3
حال الطقس
01:21
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
حال الطقس
01:21
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
4
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
5
فنّ
14:40
ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)
فنّ
14:40
ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)
6
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
7
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
8
أخبار لبنان
11:25
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701
أخبار لبنان
11:25
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More