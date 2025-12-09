الأخبار
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي

أمن وقضاء
2025-12-09 | 11:15
مشاهدات عالية
0min
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة أنه بتاريخ 05-12-2025، نُقلت المواطنة (ج. ح.، مواليد عام 2000) إلى إحدى المستشفيات بعد تعرّضها للضرب من قبل زوجها. ووفقًا للتقرير الطبي الشرعي، تبيّن أنّها تعاني من ورم وجروح ونزيف داخلي، بالإضافة إلى إصابة في العين. كما أظهرت الفحوص المخبرية وجود مادّتَي الكوكايين والماريجوانا في جسدها. وبتاريخ 06-12-2025، فارقت الحياة متأثرةً بإصاباتها.

وأفادت المديرية العامة بأنه في التاريخ ذاته، توافرت معلومات لدى فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي عن مكان وجود الفاعل في محلة الجناح. وعلى الفور، قامت قوّة من الفصيلة بتوقيفه، ويدعى: ع. ج. (مواليد عام 2000، لبناني).

وكشفت أنه بالتحقيق معه في فصيلة فرن الشباك، اعترف بأنّه قام بصفع زوجته مرتَين على وجهها على خلفية خلاف بينهما بشأن تعاطي المخدّرات، مؤكّدًا أنّه كان تحت تأثير المواد المخدّرة لحظة الاعتداء، الأمر الذي أكدته الفحوص اللاحقة.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه تمّ إيداع الموقوف لدى القضاء المختص، بناءً على إشارته.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

توقيف

وفاة

اعتداء جسدي

