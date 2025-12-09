جمارك صيدا ضبطت كمية كبيرة من الأحذية المهربة

أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان، أن قوة من ضابطة صيدا - شعبة المكافحة البرية تمكنت من توقيف "بيك آب" محمل بكمية كبيرة من الأحذية المهربة (بلغت ١٢٥٦ زوج أحذية).



وتم ضبط البضاعة ونقلت مع صاحبها الى مركز الضابطة بغية إجراء المقتضى القانوني.