الجيش: تمارين تدريبية في القاع - بعلبك والعاقورة - جبيل وفي حقل مزرعة حنوش - حامات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:



- بتواريخ 12،11،10 و14 /12 /2025 اعتبارًا من الساعة 9.30 ولغاية الساعة 18.00 في منطقة القاع - بعلبك.

- بتواريخ 12،11 و13 /12/ 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، في منطقة العاقورة - جبيل.

- بتاريخ 11 /12 /2025 اعتبارًا من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات.



وأشارت الى أن التمارين تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



لذلك، دعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.