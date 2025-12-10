الأخبار
الجيش: تمارين تدريبية في القاع - بعلبك والعاقورة - جبيل وفي حقل مزرعة حنوش - حامات

أمن وقضاء
2025-12-10 | 02:26
الجيش: تمارين تدريبية في القاع - بعلبك والعاقورة - جبيل وفي حقل مزرعة حنوش - حامات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

- بتواريخ 12،11،10 و14 /12 /2025 اعتبارًا من الساعة 9.30 ولغاية الساعة 18.00  في منطقة القاع - بعلبك.
- بتواريخ 12،11 و13 /12/ 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، في منطقة العاقورة - جبيل.
- بتاريخ 11 /12 /2025 اعتبارًا من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات.

وأشارت الى أن التمارين تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

لذلك، دعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

تمارين تدريبية

القاع

العاقورة

حامات

