بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن الجيش نفذ ليل 9 -10 / 12 / 2025 تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق في سياق مهمات حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين، وأوقف 45 شخصا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات وارتكاب أعمال السرقة والتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.



وأفادت قيادة الجيش، بأن المضبوطات شملت أسلحة حربية متنوعة، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية غير القانونية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.



وأكدت أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.