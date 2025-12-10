القاصر فاطمة الزّهراء فليفل غادرت ولم تعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر فاطمة الزهراء طلال فليفل (مواليد 2009، لبنانيّة) التي غادرت منزل والدتها الكائن في الأشرفيّة إلى جهة مجهولة بتاريخ 20-11-2025، ولم تعد لغاية تاريخه



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بشعبة المعلومات- فرع معلومات بيروت على رقم الهاتف 307728-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.