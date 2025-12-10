ضبط كميات من الاحذية والالبسة المهربة...

ضبطت شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك بيروت كميات من الاحذية والالبسة المهربة، وتم نقلها الى مركز الضابطة لاستكمال التحقيقات واجراء المقتضى القانوني.