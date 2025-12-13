شعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود وهو يروّج المخدّرات في محلّة غادير – كسروان

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي توقيف مروج مخدّرات في مناطق في كسروان.

وأوضحت أنه بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في مناطق كسروان، على متن درّاجة آليّة مجهولة المواصفات.

وأكدت تحديد هويّة المروّج المذكور وتوقيفه، ويُدعى:

ك. م. (مواليد عام 2000، سوري)

ولفتت الى أنه بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة غادير، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها. بتفتيشه، والدرّاجة تمّ ضبط ما يلي:

55 طبّة بلاستيكية بداخلها مادّة باز الكوكايين

30 طبّة بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين

كيسين بداخلهما مادّة حشيشة الكيف

علبة بلاستيك بداخلها قطعتان من مادّة حشيشة الكيف

دفاتر ورق لفّ

هاتف خلوي، ومبلغ مالي

بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه.

وأكدت المديرية أن المقتضى القانوني أجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ.