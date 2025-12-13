إنذار اسرائيلي إلى سكان يانوح الجنوبية

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية يانوح
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في… pic.twitter.com/1MHfzpwM6J
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 13, 2025
