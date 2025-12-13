تدابير سير غدا بمناسبة إقامة سباق سيارات في انطلياس - الطريق البحري

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن نشاطا رياضيا (سباق سيّارات) سينظّم في منطقة أنطلياس المارينا - الطريق البحري اعتبارا من الساعة 7.00 من تاريخ 14-12-2025.



وأشارت الى أنه سيتمّ إقفال المسار (الطريق البحري) طيلة فترة السباق إلى حين الانتهاء.



لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة السير.