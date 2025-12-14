الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش - حامات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستقوم بتاريخَي 15 و 16 /12 /2025 ما بين الساعة 7.30 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وذلك بواسطة طائرات تابعة للقوات الجوية.



لذلك، دعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.