"كهرباء لبنان": البدء برفع التغذية بالتيار تدريجيًا من مساء اليوم

أصدر المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان بيانا عطفًا على بيان المؤسسة في تاريخ 11/12/2025 بشأن التغذية بالتيار الكهربائي.وأعلن المكتب أنه بعد أن وردت صباح اليوم نتائج الفحوصات المخبرية من مختبرات شركة "Bureau Veritas" في دبي - الإمارات العربية المتحدة، وتم التأكد من انطباق تلك النتائج للمواصفات التعاقدية المطلوبة من قبل شركة المراقبة المكلفة من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، وذلك للعينات المأخوذة من شحنة مادة الغاز أويل التي تم الانتهاء من تفريغ القسم المخصص من حمولتها في خزانات معمل الزهراني صباح اليوم، لتتوجه من ثم الناقلة البحرية مباشرة إلى مصب معمل دير عمار لتفريغ القسم المتبقي من حمولتها في خزاناته، وذلك كله بالاستناد إلى قرار جانب مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 12/12/2025 بهذا الشأن. وبجهود كل من وزير الطاقة والمياه وفريق عمله ومتابعتهما الحثيثة، بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها، بما أفضى إلى تجنب العتمة الشاملة والحد من ساعات التقنين القاسية، أفادت مؤسسة كهرباء لبنان على أثر ذلك بأنها ستقوم تدريجيًا من مساء اليوم في البدء برفع التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا وإعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال مطلع الأسبوع المقبل".