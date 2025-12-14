الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف ثلاثة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه استهدف ثلاثة عناصر من حزب الله في مناطق متفرقة في جنوب لبنان وذلك غداة إعلانه تعليقه بشكل مؤقت ضربة على مبنى قال إنه منشأة عسكرية تابعة للحزب.وذكر الجيش في بيان أنه "استهدف ثلاثة عناصر من حزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان".وبحسب البيان، فإن "المستهدفين شاركوا في محاولات لإعادة بناء البنية التحتية للحزب، وكانت أنشطتهم تشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان المبرمة في تشرين الثاني 2024".