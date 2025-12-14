موقوف بجرم سلب وفرض خوّات ومخدّرات... هل من وقع ضحيّته؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ، صورة الموقوف:

أ. ع. م. (مواليد عام 1993، لبناني) لإقدامه على عمليات سلب وسرقة وفرض الخوّات وتعاطي المخدّرات.



وطلبت المديرية مِمَّن وقع ضحيّته الحضور إلى مركز فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتّصال على الرّقم: 858473-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.