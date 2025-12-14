الدفاع المدني: إنقاذ مواطن سقط عن الصخور مقابل شاطئ حامات

أنقذ عناصر الدفاع المدني مواطناً في العقد الثالث من العمر، إثر سقوطه في البحر بعد أن هوى عن الصخور مقابل شاطئ حامات. وقد تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.