الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تدابير سير على مسلك نفق شكّا من 15 إلى 19-12-2025 بسبب أعمال صيانة

أمن وقضاء
2025-12-14 | 15:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تدابير سير على مسلك نفق شكّا من 15 إلى 19-12-2025 بسبب أعمال صيانة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تدابير سير على مسلك نفق شكّا من 15 إلى 19-12-2025 بسبب أعمال صيانة

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه بسبب القيام بأعمال الصيانة في نفق شكا:

 

أوّلًا: بتواريخ 15-16-18 و 19-12-2025 سيتمّ تضييق الطريق على المسلك الغربي للأوتوستراد من نفق شكّا باتّجاه بيروت، وذلك اعتبارًا من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 17.00

 

ثانيًا: بتاريخ 17-12-2025 سيتمّ تضييق الطريق على المسلك الشرقي اعتبارًا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 13.00، وعند الساعة 18.00 سيتمّ إغلاق تامّ للأوتوستراد، وتحويله على الخطّ البحري من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 1.00 بعد منتصف الليل من تاريخ 18-12-2025

 

وأوضحت أنه سيتمّ قطع الطريق وتحويله بتاريخ 17-12-2025 على المسلك الشرقي بعد محطّة المحروقاتمفرق يؤدّي إلى الطريق البحري في بلدة كوبا.

 

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.

أمن وقضاء

19-12-2025

أعمال

صيانة

LBCI التالي
مداهمة وتوقيف لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في الشمال بجرم مخدّرات في أكروم
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش - حامات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

تدابير سير في محلّة صوفر بسبب أعمال صيانة من تاريخ 26-10-2025 لمدّة عشرة أيّام

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-18

تدابير سير في شارع الأوزاعي على خطّ سير البربير مخفر البسطة الأحد بسبب أعمال صيانة

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-06

تدابير سير بسبب صيانة الفواصل الحديدية على المسلك الغربي لجسر غزير

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-04

تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
06:37

تخلية سبيل رئيسة إقليم طرابلس للجمارك في الشمال

LBCI
أمن وقضاء
06:02

الجيش: إجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة - حدث بعلبك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-10

النائب سامي الجميل من مجلس النواب: الصفحة الجديدة التي تفتح في لبنان فرصة وبناءً على كل التطورات نعلن اليوم تقديم إقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد إلى مقدمة الدستور اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-10

السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-09

تحذير للأهل… خطر خفي يختبئ داخل زجاجات مياه أطفالكم (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
03:49

وسيلة بسيطة لتعزيز صحة العظام لدى النساء... هذا ما قاله الخبراء حول الشاي والقهوة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟

LBCI
أخبار دولية
07:54

الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي

LBCI
أخبار لبنان
06:39

سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً

LBCI
أخبار لبنان
05:43

الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد

LBCI
آخر الأخبار
03:46

مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله

LBCI
آخر الأخبار
03:26

مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:57

الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه

LBCI
حال الطقس
00:43

أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
00:23

كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بهذه الحالات أموالك مشطوبة

LBCI
أمن وقضاء
08:45

غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
02:44

قفزة تشغيلية قياسية في مرفأ بيروت: 3 سفن و12,800 حاوية خلال 24 ساعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More