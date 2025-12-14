تدابير سير على مسلك نفق شكّا من 15 إلى 19-12-2025 بسبب أعمال صيانة

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه بسبب القيام بأعمال الصيانة في نفق شكا:



أوّلًا: بتواريخ 15-16-18 و 19-12-2025 سيتمّ تضييق الطريق على المسلك الغربي للأوتوستراد من نفق شكّا باتّجاه بيروت، وذلك اعتبارًا من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 17.00

ثانيًا: بتاريخ 17-12-2025 سيتمّ تضييق الطريق على المسلك الشرقي اعتبارًا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 13.00، وعند الساعة 18.00 سيتمّ إغلاق تامّ للأوتوستراد، وتحويله على الخطّ البحري من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 1.00 بعد منتصف الليل من تاريخ 18-12-2025

وأوضحت أنه سيتمّ قطع الطريق وتحويله بتاريخ 17-12-2025 على المسلك الشرقي بعد محطّة المحروقات – مفرق يؤدّي إلى الطريق البحري في بلدة كوبا.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.