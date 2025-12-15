وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا

أثناء إخماد عناصر الدفاع المدني حريقًا اندلع داخل منزل في بلدة لوسي – السلطان يعقوب التحتا (البقاع الغربي)، عثروا على صاحب المنزل متوفيا حرقاً، وهو في العقد الثامن من العمر.



واتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.