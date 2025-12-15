إرجاء محاكمة فضل شاكر والشيخ الأسير و٤ آخرين في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا

أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي محاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الاسير و٤ اخرين في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا هلال حمود في العام ٢٠١٣، إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك لعدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ مدعى عليهم موعد الجلسة، بحسب الوطنية للاعلام.