الأمن العام: المرحلة الـ 13من عودة النازحين عبر مركز المصنع الأربعاء
أخبار لبنان
2025-12-15 | 03:56
الأمن العام: المرحلة الـ 13من عودة النازحين عبر مركز المصنع الأربعاء
أعلنت المديرية العامة للأمن العـام في بيان، أنها تنظم "عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثالثة عشرة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، اعتبارا من السادسة من صباح بعد غد الأربعاء، نقطة التجمع: جامعة بيروت العربية – تعنايل - البقاع".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
العام:
المرحلة
النازحين
المصنع
الأربعاء
التالي
حبيب: فتح وسط بيروت خطوة أساسية لإعادة الحياة إلى العاصمة
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: إطلاق تطبيق وزارة الصحة خطوة مفصلية لتعزيز التحقق من الدواء
السابق
