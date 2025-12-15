الأمن العام: المرحلة الـ 13من عودة النازحين عبر مركز المصنع الأربعاء

أعلنت المديرية العامة للأمن العـام في بيان، أنها تنظم "عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثالثة عشرة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، اعتبارا من السادسة من صباح بعد غد الأربعاء، نقطة التجمع: جامعة بيروت العربية – تعنايل - البقاع".