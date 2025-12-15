الأخبار
وزارة الأشغال تشدد على الرقابة وجودة صيانة الطرق: لا صرف لمستحقات المقاولين قبل إنجاز الأعمال المطلوبة
أمن وقضاء
2025-12-15 | 04:35
وزارة الأشغال تشدد على الرقابة وجودة صيانة الطرق: لا صرف لمستحقات المقاولين قبل إنجاز الأعمال المطلوبة
أكدت وزارة الاشغال العامة والنقل حرصها الكامل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والاشراف على تنفيذ أشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرق، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة وحسن استخدام المال العام.
وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أن أي صرف للمستحقات للمقاولين لن يتم قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة ، ووفقا للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وبعد استكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم سواء من المكاتب الاستشارية المكلفة أو من أجهزة الادارة المختلفة.
وهذه الاجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة الى تشديد الرقابة وضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال المنفذة، وتؤكد أن أي خلل يعرض المتعهد الاجراءات القانونية بدءا من التغريم ومصادرة الكفالة وصولا الى الاقصاء عن المشاركة في التلزيمات وايضا الموظف المسؤول للمساءلة والتدابير المسلكية وفقا للأصول المرعية الإجراء.
أمن وقضاء
06:02
الجيش: إجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة - حدث بعلبك
