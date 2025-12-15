الجيش: إجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة - حدث بعلبك

"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 16/12/2025 ما بين الساعة 7:00 والساعة 20:00 بإجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة - حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

