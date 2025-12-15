العماد رودولف هيكل يستقبل وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية ويوقّع معه اتفاقيتين لدعم الجيش

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة، وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية Nils Hilmer وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.



بعدها، وقّع العماد هيكل والوزير Hilmer اتفاقيتين لدعم الجيش من قبل السلطات الألمانية، من خلال تأمين احتياجاته من الوقود وتعزيز الطبابة العسكرية.



ويأتي توقيع الاتفاقيتين تأكيدًا لالتزام السلطات الألمانية بدعم استقرار لبنان وقدرات جيشه في ظل التحديات الراهنة.