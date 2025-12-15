مروج مخدرات ينشط في صيدا وجوارها في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في مدينة صيدا وجوارها.



وفي السّاعة ٢١:٠٠ من تاريخ 10-12-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات التي قامت بها عناصر المفرزة، رصدته إحدى الدوريات في محلة الدوار العربي - صيدا، حيث عملت على توقيفه، وضبطت بحوزته كميّة من المواد المخدّرة (باز الكوكايين، حشيشة الكيف، والكريستال…) موضّبة ومقسّمة داخل أكياس شفّافة ومعدّة للتّرويج، وتبيّن أنّه يدعى: ع. ا. (مواليد ٢٠٠١، مكتوم القيد).



وقد سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.