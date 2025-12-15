"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لمكافحة جرائم التزوير، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية - مكتب المتن، بتاريخ 11/12/2025، اللبناني (أ. خ.) في محلة برج حمود، بجرم الاستحصال على إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.