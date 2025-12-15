الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه

أعلنت المديرية العامة للجمارك أنه "بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٥ وبعد توافر معلومات لشعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك بيروت، وجهت رئاسة الشعبة دورية الى محلة انطلياس وعمدت الى تفتيش صيدلية و مداهمة مستودع، حيث تبين وجود كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية، إضافة إلى كمية من البوتوكس والفيلر والهرمونات المهربة تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ويتم استكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المالية".