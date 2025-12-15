الأخبار
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية

أمن وقضاء
2025-12-15 | 12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 38 سوريًّا وفقًا لما يلي:

- توقيف 36 سوريا في منطقة غزة - البقاع الغربي لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

- توقيف سوريَّين اثنَين في مخيم طليا - بعلبك لدخولهما إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبط بندقيتَين في حوزتهما.

وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

توقيف

سوريين

البقاع

الحدود اللبنانية - السورية

