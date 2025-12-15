الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 38 سوريًّا وفقًا لما يلي:



- توقيف 36 سوريا في منطقة غزة - البقاع الغربي لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.



- توقيف سوريَّين اثنَين في مخيم طليا - بعلبك لدخولهما إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبط بندقيتَين في حوزتهما.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.