حواجز لمفرزتي سير ‎جونيه وبعبدا لقياس نسبة الكحول لدى السائقين وضبط عدد من المخالفات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في منشور على منصة "إكس"، أنه "حفاظاً على السلامة المرورية وللحد من ظاهرة القيادة تحت تأثير الكحول، أقامت كل من مفرزة سير ‎جونيه وبعبدا حواجز لقياس نسبة الكحول لدى السائقين".



وأكدت أنه تم ضبط عدد من المخالفات وتنظيم محاضر عدّة، من بينها مخالفة نقل زجاجات كحول غير مقفلة.