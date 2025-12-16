الجمارك: ضبط مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البقاع وألبسة مهرّبة في صيدا

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن ضابطة شتورا الجمركية، تمكنت وبعد استقصاءات دقيقة، من مداهمة موقع إحدى المطاحن في محلّة برّ الياس بحضور مندوب عن وزارة الصحة، وضبطت كميات كبيرة من البهارات المنتهية الصلاحية والزعتر المخزّن بصورة مخالفة للشروط الصحية.



ولفتت الى أنه نتيجة التحقيقات، تم تحديد موقع مستودع في محلّة تعنايل، حيث جرت مداهمته وقد تم العثور بداخله على حوالي ألف كيس من الزعتر يُشتبه في كونه مخلوطًا بالنشارة، وتحمل الأكياس علامات تجارية مزوّرة.