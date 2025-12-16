دخلوا منزلًا في طرابلس وسرقوا تحفا واثارا... وشعبة المعلومات توقفهم وآخرين

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن شعبة المعلومات أوقفت سارقي تحف واثار من منزلٍ في محلّة الميناء – طرابلس.



وأوضحت أنه بتاريخ 16-11-2025، دخل أشخاص مجهولون، بواسطة الكسر والخلع، إلى منزلٍ في محلّة الميناء – طرابلس، وسرقوا تحفًا ومقتنيات أثريّة وتماثيل من العاج.



ولفتت الى أنه نتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات، وخلال ساعات معدودة، من معرفة اسمَي الفاعلَين، وهما:



ح. ش. (مواليد عام 1997، سوري)

س. س. (مواليد عام 1996، سوري)



وذكرت المديرية أنه بتاريخَي ۱۷ و۲۰۲۵-۱۱-۱۸، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما دوريّة من الشّعبة في محلّتَي التّل والمرفأ، وضبطت في منزل الموقوف الأوّل قسمًا من المسروقات.



وأكدت أنه بالتّحقيق معهما، اعترف (ح. ش.) بتنفيذ عمليّة السّرقة بالتّنسيق مع الموقوف الثاني، وأنه قام ببيع قسمٍ من المقتنيات الأثريّة وتماثيل العاج لأشخاصٍ يعملون في هذا المجال. واعترف الموقوف الثاني بمشاركته في عمليّة التّخطيط للسّرقة من دون المشاركة في التنفيذ.



وأوضحت أنه بنتيجة المتابعة، تمكّنت الشّعبة من تحديد أسماء الأشخاص الذين اشتروا المسروقات، وهم كل من: (ع. س. مواليد عام 1980، سوري)، (أ. ص. مواليد عام 1981، لبناني)، (م. م. مواليد عام 1992، لبناني)، (م. ع. مواليد عام 1990، لبناني)، (ز. أ. مواليد عام 1993، سوري)



وأشارت الى أنه بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة شراء المقتنيات الأثريّة، فتمّ ضبط كل المسروقات، وأعيدت إلى مالكيها.



وأكدت أن المقتضى القانوني أجري بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.