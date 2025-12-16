الجيش: توقيف مواطنَين في منطقتي الليلكي - الضاحية الجنوبية وبجدرفل - البترون

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي - الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ز.) لارتكابه جرائم عدة: تأليف عصابة مسلحة تنشط في أعمال السرقة والسلب وترويج المخدرات، وإطلاق النار على دورية للجيش، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.



كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية المذكورة منزل المواطن (ر.ز.) في منطقة بجدرفل - البترون وأوقفته لحيازته أسلحة وذخائر حربية.



وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، بحسب ما أفادت قيادة الجيش.



