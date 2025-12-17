مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام أشخاص مجهولين ببيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، مخزّنة داخل أحد المستودعات في منطقة البقاع.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان المستودع الذي تبيّن أنه يقع في بلدة بر الياس، ويستثمره كل من السّورييَن:



- م. ح. (مواليد عام ١٩٩٦)



- ع. ح. (مواليد عام ۲۰۰۱)



وقد أعطيت الأوامر للعمل على مداهمة المستودع وتوقيف المتورطين، بالتنسيق مع القضاء.



وبتاريخ 15-12-2025، وبعد مراقبة مستمرّة للمستودع المذكور، نفّذت قوة من الشعبة مداهمة خاطفة وأوقفت المشتبه فيهما المذكورَين وضبطت أطنانا عدة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (طحين، مكسرات، سكاكر للأطفال، بهارات مختلفة، رب البندورة، وغيرها من المواد). كما تمّ ضبط آلة لتزوير تواريخ صلاحية المواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وقد سُلّم الموقوفان مع البضائع المضبوطة إلى دورية من الضابطة الجمركية، وتم ختم المستودع بالشمع الأحمر لحين إجراء الكشف عليه من قبل ممثلين عن وزارتي الصّحة والاقتصاد.