الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
أمن وقضاء
2025-12-17 | 05:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام أشخاص مجهولين ببيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، مخزّنة داخل أحد المستودعات في منطقة البقاع.
وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان المستودع الذي تبيّن أنه يقع في بلدة بر الياس، ويستثمره كل من السّورييَن:
- م. ح. (مواليد عام ١٩٩٦)
- ع. ح. (مواليد عام ۲۰۰۱)
وقد أعطيت الأوامر للعمل على مداهمة المستودع وتوقيف المتورطين، بالتنسيق مع القضاء.
وبتاريخ 15-12-2025، وبعد مراقبة مستمرّة للمستودع المذكور، نفّذت قوة من الشعبة مداهمة خاطفة وأوقفت المشتبه فيهما المذكورَين وضبطت أطنانا عدة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (طحين، مكسرات، سكاكر للأطفال، بهارات مختلفة، رب البندورة، وغيرها من المواد). كما تمّ ضبط آلة لتزوير تواريخ صلاحية المواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
وقد سُلّم الموقوفان مع البضائع المضبوطة إلى دورية من الضابطة الجمركية، وتم ختم المستودع بالشمع الأحمر لحين إجراء الكشف عليه من قبل ممثلين عن وزارتي الصّحة والاقتصاد.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شعبة المعلومات
بر الياس
المواد الغذائية
الفاسدة
التالي
توقيف مروج عملة مزيفة وآخر بجرم قطع أشجار معمرة من قبل مفرزة استقصاء الجنوب
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-16
الجمارك: ضبط مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البقاع وألبسة مهرّبة في صيدا
أمن وقضاء
2025-12-16
الجمارك: ضبط مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البقاع وألبسة مهرّبة في صيدا
0
أمن وقضاء
2025-12-05
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
أمن وقضاء
2025-12-05
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
0
أمن وقضاء
2025-11-10
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
أمن وقضاء
2025-11-10
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
0
أمن وقضاء
2025-10-14
ضبط طن وربع من المواد الغذائية الفاسدة في العاقبية وختم المستودع بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2025-10-14
ضبط طن وربع من المواد الغذائية الفاسدة في العاقبية وختم المستودع بالشمع الأحمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:45
الأمن العام : توقيف شخص في جبيل بعد اعترافه بأعمال سرقة ونشل وكسر زجاج السيارات
أمن وقضاء
08:45
الأمن العام : توقيف شخص في جبيل بعد اعترافه بأعمال سرقة ونشل وكسر زجاج السيارات
0
أمن وقضاء
08:15
بأقل من 10 ساعات... "المعلومات" تكشف ملابسات جريمة قتل شاب في النبعة وتوقف القاتل
أمن وقضاء
08:15
بأقل من 10 ساعات... "المعلومات" تكشف ملابسات جريمة قتل شاب في النبعة وتوقف القاتل
0
أمن وقضاء
06:32
توقيف مروج عملة مزيفة وآخر بجرم قطع أشجار معمرة من قبل مفرزة استقصاء الجنوب
أمن وقضاء
06:32
توقيف مروج عملة مزيفة وآخر بجرم قطع أشجار معمرة من قبل مفرزة استقصاء الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:44
نتنياهو يطالب الحكومات الغربية بتكثيف جهود مكافحة معاداة السامية
أخبار دولية
13:44
نتنياهو يطالب الحكومات الغربية بتكثيف جهود مكافحة معاداة السامية
0
آخر الأخبار
2025-10-08
أردوغان: ترامب طلب من تركيا التحدث إلى حماس وإقناعها ونحن ندعم جهود ترامب من أجل السلام
آخر الأخبار
2025-10-08
أردوغان: ترامب طلب من تركيا التحدث إلى حماس وإقناعها ونحن ندعم جهود ترامب من أجل السلام
0
آخر الأخبار
2025-10-31
البساط لـ "جدل": موضوع استعمال الذهب سياسيّ بامتياز وليس تقنيّا عدا عن ان استعماله غير قانونيّ هو بحاجة الى دراسة من قبل مجلس النواب وانا شخصيًا أرى ان الاهمية تكمن بالثقة بـ"وجود" الـ40 مليار من تسييلها
آخر الأخبار
2025-10-31
البساط لـ "جدل": موضوع استعمال الذهب سياسيّ بامتياز وليس تقنيّا عدا عن ان استعماله غير قانونيّ هو بحاجة الى دراسة من قبل مجلس النواب وانا شخصيًا أرى ان الاهمية تكمن بالثقة بـ"وجود" الـ40 مليار من تسييلها
0
أخبار لبنان
2025-09-10
شقير خلال تدشين أعمال تأهيل فصيلة طريق الجديدة برعاية اللواء عبدالله: واجب وطني وأخلاقي تجاه قوى الأمن والمنطقة وأهلها
أخبار لبنان
2025-09-10
شقير خلال تدشين أعمال تأهيل فصيلة طريق الجديدة برعاية اللواء عبدالله: واجب وطني وأخلاقي تجاه قوى الأمن والمنطقة وأهلها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
0
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
0
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
0
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
2
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
3
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
4
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
5
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
6
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
7
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More